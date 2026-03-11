أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة مدينة السادات تقيم حفل إفطار جماعي

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة مدينة السادات حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وإشراف وتنظيم الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، وحافظ زايد، الأمين المساعد للشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تضمن الحفل الذي أقيم في أجواء من التعاون والتآلف، عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض بعض الأنشطة التي قامت بها الأسرة خلال الفترة الماضية داخل وخارج الجامعة، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز المشاركة الطلابية الفعالة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، على أهمية دور أسرة "طلاب من أجل مصر" في دعم الجهود الوطنية وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب. وقال: "إن أسرة "طلاب من أجل مصر" تمثل نموذجًا حيًا للتكاتف والعمل الجماعي، وتساهم بشكل كبير في تطوير الحياة الجامعية، من خلال تعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الوعي الطلابي، ومشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية المختلفة. إن هذه الأسرة تتجاوز كونها مجرد مجموعة طلابية، بل هي قوة فاعلة في تطوير المجتمع الجامعي."

وفي كلمته، أكد الدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية دور الأنشطة الطلابية في تطوير شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مهاراته القيادية والاجتماعية. وقال: "إن أسرة "طلاب من أجل مصر" تمثل أحد الركائز الأساسية في دفع العمل الطلابي إلى الأمام، ونحن في إدارة الجامعة نؤمن بأهمية هذه الأنشطة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. إن هذا الحفل يجسد التعاون المثمر بين الطلاب والإدارة الجامعية ويسهم في تعزيز الروح الوطنية بين الجميع."

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الأسرة في تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، مما يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة. وقال: “إن هذا الحفل ليس مجرد مناسبة رمضانية، بل هو تأكيد على التلاحم بين الطلاب وإدارة الجامعة، وإثبات على أن العمل الجماعي يساهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والوطني. ونحن فخورون بما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي.”

وقدم كورال الجامعة بقيادة المايسترو مصطفى السكري، فقرات غنائية رائعة أضافت لمسة فنية للحفل، وجذبت الحضور في أجواء رمضانيةمن التناغم والإبداع.

كما قدمت أسرة "طلاب من أجل مصر" درعًا تذكاريًا للدكتور ناصر عبد الباري، تقديرًا لثقة القيادة السياسية في توليه منصب رئيس الجامعة، ولما بذله من جهود لتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والمجتمعية.