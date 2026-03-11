قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة مدينة السادات تقيم حفل إفطار جماعي

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة مدينة السادات حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وإشراف وتنظيم الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري، ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، وحافظ زايد، الأمين المساعد للشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تضمن الحفل الذي أقيم في أجواء من التعاون والتآلف، عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض بعض الأنشطة التي قامت بها الأسرة خلال الفترة الماضية داخل وخارج الجامعة، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز المشاركة الطلابية الفعالة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، على أهمية دور أسرة "طلاب من أجل مصر" في دعم الجهود الوطنية وتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب. وقال: "إن أسرة "طلاب من أجل مصر" تمثل نموذجًا حيًا للتكاتف والعمل الجماعي، وتساهم بشكل كبير في تطوير الحياة الجامعية، من خلال تعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الوعي الطلابي، ومشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية المختلفة. إن هذه الأسرة تتجاوز كونها مجرد مجموعة طلابية، بل هي قوة فاعلة في تطوير المجتمع الجامعي."

وفي كلمته، أكد الدكتور خميس محمد خميس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية دور الأنشطة الطلابية في تطوير شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مهاراته القيادية والاجتماعية. وقال: "إن أسرة "طلاب من أجل مصر" تمثل أحد الركائز الأساسية في دفع العمل الطلابي إلى الأمام، ونحن في إدارة الجامعة نؤمن بأهمية هذه الأنشطة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. إن هذا الحفل يجسد التعاون المثمر بين الطلاب والإدارة الجامعية ويسهم في تعزيز الروح الوطنية بين الجميع."

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم الكفراوي، عميد كلية الطب البيطري ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر"، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الأسرة في تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، مما يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة. وقال: “إن هذا الحفل ليس مجرد مناسبة رمضانية، بل هو تأكيد على التلاحم بين الطلاب وإدارة الجامعة، وإثبات على أن العمل الجماعي يساهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والوطني. ونحن فخورون بما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية ونتطلع إلى المزيد من التعاون المستقبلي.”

وقدم كورال الجامعة بقيادة المايسترو مصطفى السكري، فقرات غنائية رائعة أضافت لمسة فنية للحفل، وجذبت الحضور في أجواء رمضانيةمن التناغم والإبداع.

كما قدمت أسرة "طلاب من أجل مصر" درعًا تذكاريًا للدكتور ناصر عبد الباري، تقديرًا لثقة القيادة السياسية في توليه منصب رئيس الجامعة، ولما بذله من جهود لتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والمجتمعية.

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية جامعة السادات افطار جماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: استلام 4آلاف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

نقل مريض لمستشفى سرس الليان

استجابة فورية.. نقل مواطن من سنجلف إلى مستشفى سرس الليان لتلقي الرعاية الطبية

حادث مطروح

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 عمال وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد