إرشادات لتقليل الحوادث على الطرق السريعة؟

لتقليل حوادث الطرق السريعة، يجب الالتزام بالسرعات المقررة، ويجب ترك مسافة أمان كافية، بالاضافة إلي تجنب تشتت الانتباه بالهاتف.

ومن ضمن الإرشادات لتقليل الحوادث علي الطرق السريعة، ان تقوم بربط حزام الأمان، وفحص جاهزية السيارة ومن ضمنها، الفرامل والأضواء قبل الرحلة، وتجنب القيادة المرهقة أو القيادة ليلاً.

- إرشادات لتقليل الحوادث علي الطرق السريعة :

الالتزام بالسرعة

عدم تجاوز السرعة المحددة، وذلك لان السرعة القاتلة تزيد من احتمالية وقوع حوادث كبيرة .

مسافة الأمان

يجب الحفاظ على مسافة أمان كافية، وذلك من أجل تفادي الاصطدامات المفاجئة.

التركيز وعدم التشتت

تجنب استخدام الهاتف المحمول تماماً أثناء القيادة، وذلك لان استخدام الهاتف يشتت الانتباه ويجعلك مشغول عن الطريق .

حزام الأمان

ضرورة ارتداء حزام الأمان لجميع الركاب، لأنه يقلل الإصابات الخطيرة.

تجهيز السيارة

قم بفحص المكابح، والإطارات، ومساحات الزجاج، والتأكد من نظافة المصابيح لتحسين الرؤية ليلًا.

تجنب الإرهاق

يجب ان تقوم بأخذ قسط من الراحة الكافية قبل القيادة وتجنب القيادة ليلاً في المناطق غير المألوفة.

تجنب التجاوز الخاطئ

من الضروري ان تلتزم بالحارة المرورية، وان تستخدم الإشارات عند تغيير المسار.

التعامل مع الطوارئ

في حال تعطل السيارة، قم بإيقافها على أقصى اليمين، وشغل الأضواء التحذيرية ، واستخدم المثلث العاكس.

وجدير بالذكر انه يجب تجنب الوقوف العشوائي على الطرق السريعة، والالتزام التام بإشارات المرور واللوحات الإرشادية، وفي حالة وجود ضباب، قم بتهدئة السرعة واستخدام أضواء الضباب .