سي إن إن: مجتبى خامنئي أصيب بكسور في الساق وجروح في الوجه بعد محاولة اغتيال

كشفت شبكة CNN الأمريكية أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي تعرض لإصابات خلال محاولة اغتيال وقعت في الأيام الأولى من اندلاع الحرب على إيران.

ووفقاً للتقرير، فقد أصيب خامنئي بكسور في ساقه إلى جانب جروح في الوجه نتيجة الهجوم، إلا أنه نجا من المحاولة ويخضع لمتابعة طبية، بينما يواصل أداء مهامه القيادية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق نتائجها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقييم الوضع في مقر القيادة العامة مع رئيس أركان الجيش إيال زامير إن "العملية العسكرية ضد إيران ستستمر دون أي حد زمني، حتى تحقق جميع الأهداف".

وتابع بقوله: "لن نتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، لافتا إلى أنه تم قتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج.

وفي سياق متصل، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه عدة مناطق في إسرائيل. فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ.