مبادرة مجتمعية لتوفير مليون وجبة خلال رمضان تمتد إلى ست محافظات

تشهد محافظة الجيزة تنظيم إفطار رمضاني جماعي ضمن حملة مجتمعية تستهدف تقديم أكثر من مليون وجبة طوال شهر رمضان، في إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

يأتي الإفطار ضمن سلسلة فعاليات تُنظم بعدد من المحافظات، حيث جرى تنظيم موائد يومية لتقديم وجبتي الإفطار والسحور لآلاف المستفيدين، في سياق مبادرة ممتدة تحمل طابعًا إنسانيًا وتطوعيًا، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الكريم.

وشارك في الفعالية عدد من العاملين والقيادات التنفيذية، حيث تفاعلوا مع الأسر الحاضرة في أجواء عكست روح التضامن المجتمعي، كما تضمن اليوم أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا رمضانية، بما أسهم في إدخال البهجة على المشاركين.

وتُعد خيمة الجيزة واحدة من ست خيام جرى إطلاقها في محافظات عدة بينها طنطا وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بما يضمن اتساع نطاق الاستفادة جغرافيًا ووصول الدعم إلى شرائح متعددة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود ينفذها بنك الطعام المصرى، في إطار المساهمة في دعم المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.