انخفاض حاد في مبيعات السيارات الصينية بنسبة 15.4% خلال فبراير 2026

انخفضت مبيعات السيارات الصينية، بما في ذلك الشحنات إلى الخارج، بنسبة 15.4 في المائة في فبراير المنصرم، مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2024.

وأدت العوامل الموسمية إلى تفاقم الاتجاه الهبوطي في أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث أثر انخفاض الحوافز على الطلب. وفق وكالة "بلومبرج".

وانخفضت المبيعات في الداخل بنسبة 34.2 في المائة إلى 0.95 مليون سيارة، مما قلل من ارتفاع الصادرات بنسبة 58 في المائة التي بلغ مجموعها 0.59 مليون وحدة الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم الأربعاء.

تخضع صناعة السيارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى لتقلبات كبيرة في الشهرين الأولين، بسبب التحولات في توقيت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت مبيعات السيارات المحلية وصادراتها بنسبة 10.7 في المائة في الشهرين الأولين.