مجدي عبدالغفار: الصلاة على النبي تشريف للمؤمنين.. وتعظيم مقامه واجب

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، أن الصلاة على رسول الله ﷺ امتثالٌ لأمرٍ إلهي وتشريفٌ للمؤمنين، موضحًا أن صلاة الله على نبيه تعني رحمته ورفع مقامه، بينما صلاة الملائكة دعاءٌ له.

وأوضح خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" على قناة صدى البلد أن تعظيم مقام النبي ﷺ واجب شرعي، مشددًا على أن القرآن الكريم حذّر من إيذائه أو الانتقاص من قدره، وتوعّد من يفعل ذلك باللعن في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى ما نُقل عن الإمام مالك بن أنس حين نبّه رجلًا كان يكرر تلاوة سورة «تبت يدا أبي لهب» جهرًا، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تحمل إيذاءً لمقام النبي. كما لفت إلى أن الإسلام ينهى كذلك عن إيذاء المؤمنين بغير حق، ويدعو إلى احترام الناس وصون كرامتهم.