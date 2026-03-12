قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب ثابت في أول تعاملات اليوم 12-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 على مستوى الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق مصر.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  7450 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8514 جنيهات للشراء و 8457 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7805 جنيهات للشراء و 7752 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيها للشراء و 7400 جنيهت للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيهات للشراء و 6343 جنيهات للبيع.

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 59.6 ألف جنيها للشراء و 59.2 ألف جنيها للبيع.

سعر  أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5177 دولارات للشراء و 5176 دولارات للبيع.

سعر الذهب في مصر مستوي الأعيرة الذهبية محلات الصاغة سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور
رنا احمد ومحمد الشناوي
