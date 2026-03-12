الذهب ثابت في أول تعاملات اليوم 12-3-2026

استقر سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 على مستوى الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق مصر.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7450 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8514 جنيهات للشراء و 8457 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7805 جنيهات للشراء و 7752 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيها للشراء و 7400 جنيهت للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيهات للشراء و 6343 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 59.6 ألف جنيها للشراء و 59.2 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5177 دولارات للشراء و 5176 دولارات للبيع.