اتهام إدارة مدرسة بالإهمال بعد سقوط تلميذ من نافذة الفصل بالبدرشين

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في مصرع تلميذ سقط من نافذة الفصل داخل فناء مدرسة بالبدرشين.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة وسبب سقوط الطفل ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه حيث اتهمت أسرة الطفل الضحية إدارة المدرسة بالإهمال وعدم الانتباه للأطفال والتأخر في إسعافه ما أدى لوفاته.

و لقي طالب بالصف الرابع الابتدائي مصرعه، بعد أن اختل توازنه وسقط من نافذة فصله داخل مدرسته، في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من علو داخل مدرسة ووفاته في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الحادث وقع داخل مدرسة ابتدائية بدائرة القسم، وأن الضحية تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات، ومقيد بالصف الرابع الابتدائي، وبإجراء التحريات تبين أن التلميذ كان يلهو داخل الفصل، وأثناء قيامه بالقفز واللعب فوق المقاعد الدراسية، اختل توازنه بشكل مفاجئ وسقط من نافذة الفصل، ليسقط على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصاباته.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.