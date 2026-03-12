قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
أصل الحكاية

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أونلاين.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أونلاين.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة
نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أونلاين.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة
ولاء خنيزي

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشكل إلكتروني، عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية.

وتستهدف هذه الخدمة تقليل التكدس داخل المقرات الحكومية، وتمكين المواطنين من إتمام إجراءات نقل بطاقات التموين بسهولة من المنزل، عبر خطوات بسيطة على الإنترنت.

شروط نقل بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الشروط للاستفادة من الخدمة، من أبرزها:

  • أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة التموينية (رب الأسرة).
  • ألا يكون صاحب البطاقة ضمن الفئات غير المستحقة للدعم.
  • عدم انطباق معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني على مقدم الطلب.

خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى

يمكن للمواطنين إتمام عملية نقل البطاقة التموينية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات المتاحة.
  • الضغط على خدمة "نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى".
  • تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.
  • إدخال بيانات المحافظة الجديدة بدقة ثم مراجعة البيانات وتأكيد الطلب.

أهمية تحديث بيانات البطاقة التموينية

وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل دوري، لضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم وصرف السلع التموينية دون مشكلات.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق الخدمة بدأ تجريبيًا في بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، قبل تعميمها تدريجيًا على باقي محافظات الجمهورية.

إنهاء الإجراءات من المنزل

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين رفع المستندات المطلوبة وإتمام إجراءات النقل بالكامل عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية أو الانتظار لفترات طويلة، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

معلومات مهمة يجب معرفتها عند نقل بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي ينبغي على المواطنين مراعاتها عند التقدم بطلب نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، لضمان إتمام الخدمة بشكل صحيح واستمرار صرف الدعم دون أي مشكلات.

  • عدم امتلاك أكثر من بطاقة تموين: لا يسمح للمواطن بامتلاك أكثر من بطاقة تموينية في الوقت نفسه، إذ تُعد البطاقة مرتبطة ببيانات الأسرة المسجلة ضمن منظومة الدعم.
  • ضرورة تحديث البيانات بعد النقل: يجب على صاحب البطاقة تحديث البيانات فور الانتهاء من عملية النقل، لضمان استمرار صرف السلع التموينية للمستحقين دون انقطاع.
  • مدة تنفيذ الطلب: عادة ما تستغرق إجراءات نقل البطاقة فترة زمنية قصيرة قد تمتد إلى عدة أيام عمل، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية ومراجعة البيانات داخل المنظومة.
بطاقة التموين نقل بطاقة التموين نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أونلاين التموين منصة مصر الرقمية

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الكلب

أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

محافظ المنيا يشارك في حفل الافطار السنوي لحزب مستقبل وطن

محافظ المنيا يشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب مستقبل وطن

جولة محافظ قنا

أخبار قنا.. المحافظ يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق..وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

