نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى أونلاين.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشكل إلكتروني، عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية.

وتستهدف هذه الخدمة تقليل التكدس داخل المقرات الحكومية، وتمكين المواطنين من إتمام إجراءات نقل بطاقات التموين بسهولة من المنزل، عبر خطوات بسيطة على الإنترنت.

شروط نقل بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الشروط للاستفادة من الخدمة، من أبرزها:

أن يكون مقدم الطلب هو مالك البطاقة التموينية (رب الأسرة) .

. ألا يكون صاحب البطاقة ضمن الفئات غير المستحقة للدعم .

. عدم انطباق معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني على مقدم الطلب.

خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى

يمكن للمواطنين إتمام عملية نقل البطاقة التموينية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات المتاحة.

من قائمة الخدمات المتاحة. الضغط على خدمة "نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى" .

. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق.

إدخال بيانات المحافظة الجديدة بدقة ثم مراجعة البيانات وتأكيد الطلب.

أهمية تحديث بيانات البطاقة التموينية

وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل دوري، لضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم وصرف السلع التموينية دون مشكلات.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق الخدمة بدأ تجريبيًا في بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، قبل تعميمها تدريجيًا على باقي محافظات الجمهورية.

إنهاء الإجراءات من المنزل

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين رفع المستندات المطلوبة وإتمام إجراءات النقل بالكامل عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية أو الانتظار لفترات طويلة، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

معلومات مهمة يجب معرفتها عند نقل بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي ينبغي على المواطنين مراعاتها عند التقدم بطلب نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، لضمان إتمام الخدمة بشكل صحيح واستمرار صرف الدعم دون أي مشكلات.