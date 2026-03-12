مجلس أمناء بدر يكرّم حفظة القرآن في ختام مسابقة «مدينة التلاوة»

شهدت مدينة بدر احتفالية كبرى لتكريم حفظة كتاب الله في ختام فعاليات مسابقة «مدينة التلاوة»، التي أقيمت برعاية مجلس أمناء مدينة بدر برئاسة عبدالرحمن الزعيم، ورئيس جمعية رجال أعمال ومطوري مدينة بدر.



وجاء تنظيم الاحتفالية تأكيدًا على اهتمام مجلس أمناء المدينة بدعم الأنشطة المجتمعية التي تسهم في تنمية الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة للمبادرة.



وشهد الحفل حضور الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب نخبة من كبار القراء والعلماء، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، في احتفالية عكست حجم الاهتمام المجتمعي بتكريم حفظة القرآن الكريم.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة شهدت إقبالًا واسعًا من أبناء مدينة بدر، حيث تقدم للمشاركة نحو 5 آلاف متسابق خاضوا مراحل الاختبارات المختلفة التي أُقيمت داخل عدد من مساجد المدينة، قبل أن يتأهل 400 متسابق إلى التصفيات النهائية، في مشهد يعكس ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله حفظًا وتلاوة وفهمًا.



وأُقيمت فعاليات الاحتفالية بمنطقة الداون تاون بالحي المتميز بمدينة بدر، حيث بدأت بتلاوة قرآنية للشيخ الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، والتي أضفت أجواء من الخشوع والسكينة على الحضور، كما شارك القارئ الصغير محمد القلاجي، نجم برنامج «دولة التلاوة»، بعدد من التلاوات والابتهالات التي لاقت إعجاب الحضور.



ومن جانبه أكد عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن تنظيم مسابقة «مدينة التلاوة» يأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأهمية دعم المبادرات التي تعزز القيم الدينية والإنسانية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحفظة القرآن الكريم يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان.



وأوضح أن المسابقة تسهم في إعداد جيل جديد مرتبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن غرس القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الأطفال والشباب يمثل الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمستقرة.



وأضاف أن شركة الزعيم هولدينج تحرص على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تسهم في تنمية المجتمع، لافتًا إلى أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد شعار، بل التزام حقيقي بالمشاركة في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية.



وفي ختام الاحتفالية تم إعلان نتائج المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا، حيث فازت بالمركز الأول المتسابقة رحمة محمد غانم بجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وجاءت في المركز الثاني أسماء علي أحمد، بينما حصل يوسف عايد بشير على المركز الثالث، وأحمد عاطف عبدالعزيز على المركز الرابع، وعمر محمد نصر على المركز الخامس.



كما تم تكريم الفائزين في باقي مستويات المسابقة، إلى جانب تكريم المشايخ والمحفظين الذين أشرفوا على إعداد المتسابقين، تقديرًا لجهودهم في تعليم القرآن الكريم ونشر تعاليمه، واختُتمت الاحتفالية برسالة تؤكد أن دعم حفظة كتاب الله يمثل أحد أهم ركائز بناء الأجيال وصناعة مستقبل أكثر وعيًا وإيمانًا.