نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ريلمي تطرح هاتفا جديدا.. إليك سعر ومواصفات هاتف Realme 15x

هاتف Realme 17 Pro
هاتف Realme 17 Pro
لمياء الياسين

بدأت التسريبات تظهر حول هاتف Realme الجديد من سلسلة الهواتف الرقمية، وذلك قبل أشهر من إطلاقه المتوقع. وقد أشارت معلومة حديثة من مصدر موثوق إلى مواصفات الكاميرا التي قد تأتي مع هاتف Realme 17 Pro+. إليكم نظرة على ما كشفته التسريبات الأولى حول سلسلة 17 Pro.

مواصفات كاميرا هاتف Realme 17 Pro+

بحسب موقع Digital Chat Station، فقد وضعت شركة Realme اللمسات الأخيرة على خططها لإطلاق هاتف جديد من سلسلة الهواتف الرقمية في النصف الثاني من العام. ورغم أن المصدر لم يذكر اسم الجهاز صراحةً، إلا أن المواصفات المذكورة في المنشور تشير بقوة إلى أنه قد يكون هاتف Realme 17 Pro+.
تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يتميز بشاشة عالية الجودة، مع أن تفاصيل مثل حجم الشاشة أو دقتها لم تُكشف بعد. ومن البديهي أن نظام الكاميرا سيكون أبرز ما يميزه، إذ يُقال إن الجهاز سيحتوي على مستشعر سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل ككاميرا رئيسية. وإلى جانب ذلك، قد يضم الهاتف كاميرا سامسونج JN5 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار، والتي تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x.

مواصفات كاميرا هاتف Realme 17 Pro+

 هاتف Realme 16 Pro+ .

ويعد من المثير للاهتمام أن هذه المستشعرات موجودة بالفعل في هاتف Realme 16 Pro+ . ولهذا السبب، قد لا يشهد الطراز القادم تغييرات جذرية في الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب. كما أشار المصدر إلى أن التشكيلة النهائية للسلسلة لا تزال قيد الإعداد، مما يعني إمكانية طرح طرازات إضافية إلى جانب طراز Pro+

تتبع شركة ريلمي نمطًا يتمثل في إصدار جيلين من هواتفها ذات السلسلة الرقمية كل عام. وقد طرحت الشركة مؤخرًا هاتفي ريلمي 16 برو وريلمي 16 برو بلس في الهند، بينما حصلت بعض المناطق الأخرى على هاتف ريلمي 16 القياسي . وإذا استمر هذا النهج، فمن المتوقع ظهور السلسلة التالية في النصف الثاني من عام 2026.
تشير عمليات الإطلاق السابقة إلى أن سلسلة هواتف Realme 17 Pro قد تُطرح في بداية النصف الثاني من هذا العام. وللمقارنة، ظهرت سلسلة Realme 15 لأول مرة في يوليو 2025، بينما وصلت سلسلة Realme 16 Pro في يناير من هذا العام.

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

