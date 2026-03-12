مباريات الأهلي في المرحلة النهائية من بطولة الدوري

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام لموسم 2025/2026، عن هذه المواجهات للنادي الأهلي خلال تلك المرحلة.

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولي: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل

الجولة الثانية: الأهلي ضد سموحة يوم 7 أبريل

الجولة الرابعة: الأهلي ضد بيراميدز يوم 27 أبريل

الجولة الخامسة: الأهلي ضد الزمالك يوم 1 مايو

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي يوم 5 مايو

الجولة السابعة: الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو

ونالت رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب إشادة بالغة نظير القفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، حيث تبرهن باحترافية عالية في التنظيم اللوجستي والفني على نجاح منظومة العمل الجماعي.

واستطاعت الرابطة تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية المسابقة، وهو ما انعكس بوضوح على انتظام المواعيد والارتقاء بالمستوى التسويقي للبطولة، مما يعزز من قيمة الدوري المصري كواحد من أقوى الدوريات في المنطقة ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إخراج الفعاليات الرياضية بصورة تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.