حودة بندق يكشف أسرار الوسط الفني: اتحاربت وأفكر في الاعتزال وفتح مشروع خاص

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن محطات خفية في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنه واجه صعوبات كبيرة وصراعات مخفية في الوسط الفني دفعتّه أحيانًا للتفكير الجدي في الاعتزال.

وخلال حوار مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر قناة «النهار»، فجر بندق مفاجأة من العيار الثقيل، موضحًا أن بعض النجوم اتخذوا إجراءات ممنهجة ضده، إذ دفعوا أموالًا لأصحاب أماكن محددة لمنعه من التعاقد، بينما اشترط آخرون ألا يُشارك في أي حفل يحمل اسمه.

الابتعاد عن الغناء

وأضاف بندق أن هذه الأجواء المتوترة والمنافسة الشرسة تجعل التفكير في الابتعاد عن الغناء أمرًا واردًا، مشيرًا إلى أن خطوته القادمة قد تكون افتتاح مشروع تجاري خاص به، وتحديدًا صالة ألعاب رياضية «جيم»، كوسيلة للهروب من ضغوط الوسط الفني واستعادة تركيزه وطاقته بعيدًا عن الصراعات.