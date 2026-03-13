قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
هاني شاكر يصل إلى باريس لتلقي العلاج
موعد أذان الفجر اليوم 23 رمضان 2026 في القاهرة
الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أبو العلا: الزمالك يمتلك أفضلية في المرحلة الثانية من الدوري

محمد ابو العلا
محمد ابو العلا
منار نور

قال محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن فريق الزمالك يمتلك أفضلية واضحة مقارنة ببقية الفرق السبعة في الدوري، مشيرًا إلى قدرة الفريق على التعامل مع المباريات المقبلة كفريق جماعي.


وأضاف أبو العلا أن مصير الفريق في يد لاعبيه، خاصة مع انطلاق أول مباراة في المرحلة الثانية يوم 3 أبريل، مؤكدًا أن الفترة بين آخر مباراة والزمالك ومباراة 3 أبريل، والتي تمتد لحوالي 11 يومًا، فرصة مهمة لالتقاط الأنفاس وتجهيز الفريق للمرحلة الأخيرة الحاسمة.


وأوضح أن المباريات المتبقية "كأنها مباريات كؤوس"، وأن الفريق المتماسك هو الذي يستطيع استكمال المشوار وتحقيق الأهداف، مشددًا على الثقة الكبيرة التي أظهرها لاعبو الزمالك في الفترة الأخيرة.


وأشار إلى أن نادي الزمالك اعتاد العودة في أصعب الظروف، معتبراً أن البطولات التي تُحقق وسط المعاناة لها طعم خاص، مؤكدًا أن التعثر في مباراة إنبي كان طبيعيًا وسط الضغط الكبير، ولا يجب تحميل اللاعبين أو الجهاز الفني كامل المسؤولية.


وأوضح أبو العلا أن الزمالك هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حقق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري، متزامنة مع مباريات الكونفدرالية، وهو ما شكل ضغطًا غير طبيعي على الفريق، خاصة مع جدول مباريات مكثف وصل إلى حوالي 16 مباراة خلال الشهر الأخير.


كما أشار إلى أن الزمالك يلعب بفارق 48 ساعة فقط بين المباريات، في حين تحظى بقية الفرق براحة أطول، مضيفًا أن إدارة النادي قررت السفر بطائرة خاصة لمباراة الكونغو لتخفيف الضغط على اللاعبين في ظل شهر رمضان.


وعن الضغوط الإعلامية، أوضح أبو العلا أن هناك محاولات للتشكيك في إنجاز الفريق منذ تصدره الدوري، مؤكداً أنهم لا يقدمون أعذارًا، لكن يوضحون الواقع، خاصة أن الزمالك يلعب يوم أقل مع سفر طويل وفي نهار رمضان، مقارنة بالفرق الأخرى التي تلعب في توقيت طبيعي بعد الإفطار.


واختتم بالقول إن الفريق سيستغل فترة الـ12 يومًا القادمة في ترتيب أوراقه والاستعداد للمرحلة الحاسمة من الدوري.

الزمالك محمد ابو العلا الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

منتخب مصر

مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

دعاء ليلة القدر

لعلها تكون ليلة القدر .. اغتنموها ورددوا أفضل 100 دعاء جامع شامل لخيرات الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد