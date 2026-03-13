محمد أبو العلا: الزمالك يمتلك أفضلية في المرحلة الثانية من الدوري

قال محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن فريق الزمالك يمتلك أفضلية واضحة مقارنة ببقية الفرق السبعة في الدوري، مشيرًا إلى قدرة الفريق على التعامل مع المباريات المقبلة كفريق جماعي.



وأضاف أبو العلا أن مصير الفريق في يد لاعبيه، خاصة مع انطلاق أول مباراة في المرحلة الثانية يوم 3 أبريل، مؤكدًا أن الفترة بين آخر مباراة والزمالك ومباراة 3 أبريل، والتي تمتد لحوالي 11 يومًا، فرصة مهمة لالتقاط الأنفاس وتجهيز الفريق للمرحلة الأخيرة الحاسمة.



وأوضح أن المباريات المتبقية "كأنها مباريات كؤوس"، وأن الفريق المتماسك هو الذي يستطيع استكمال المشوار وتحقيق الأهداف، مشددًا على الثقة الكبيرة التي أظهرها لاعبو الزمالك في الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن نادي الزمالك اعتاد العودة في أصعب الظروف، معتبراً أن البطولات التي تُحقق وسط المعاناة لها طعم خاص، مؤكدًا أن التعثر في مباراة إنبي كان طبيعيًا وسط الضغط الكبير، ولا يجب تحميل اللاعبين أو الجهاز الفني كامل المسؤولية.



وأوضح أبو العلا أن الزمالك هو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حقق ثمانية انتصارات متتالية في الدوري، متزامنة مع مباريات الكونفدرالية، وهو ما شكل ضغطًا غير طبيعي على الفريق، خاصة مع جدول مباريات مكثف وصل إلى حوالي 16 مباراة خلال الشهر الأخير.



كما أشار إلى أن الزمالك يلعب بفارق 48 ساعة فقط بين المباريات، في حين تحظى بقية الفرق براحة أطول، مضيفًا أن إدارة النادي قررت السفر بطائرة خاصة لمباراة الكونغو لتخفيف الضغط على اللاعبين في ظل شهر رمضان.



وعن الضغوط الإعلامية، أوضح أبو العلا أن هناك محاولات للتشكيك في إنجاز الفريق منذ تصدره الدوري، مؤكداً أنهم لا يقدمون أعذارًا، لكن يوضحون الواقع، خاصة أن الزمالك يلعب يوم أقل مع سفر طويل وفي نهار رمضان، مقارنة بالفرق الأخرى التي تلعب في توقيت طبيعي بعد الإفطار.



واختتم بالقول إن الفريق سيستغل فترة الـ12 يومًا القادمة في ترتيب أوراقه والاستعداد للمرحلة الحاسمة من الدوري.