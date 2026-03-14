فى أسوان.. بكار يوعى المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الفواتير

نشرت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو توعوي يهدف إلى تعليم الأهالي كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار جهود المحافظة لمساعدة المواطنين على تقليل قيمة فواتير الكهرباء والحفاظ على الطاقة، بما يسهم في دعم الاستدامة والحفاظ على الموارد الوطنية.

وقد تم إعداد هذا الفيديو الإرشادي بشكل كامل بواسطة فريق مكتبة مصر العامة، الذي حرص على تقديم المعلومات بطريقة مبسطة وجذابة، بحيث تصل الفائدة لكل أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال، من خلال أسلوب تفاعلي يسهل استيعابه ويحفز على تطبيق النصائح في الحياة اليومية.

ولزيادة تفاعل المشاهدين، تم اختيار شخصية بكار الشهيرة لتكون وجه الحملة، حيث تقدم التعليمات بطريقة محببة ومرحة تجذب انتباه الأطفال والكبار على حد سواء، وتساعد على ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك الكهرباء في أذهان المشاهدين.

وجاءت أهم النصائح والتعليمات الإرشادية التي قدمها الفيديو كما يلي:

إغلاق جميع الأضواء عند الخروج من الغرفة لتوفير الكهرباء.

الاعتماد على ضوء الشمس الطبيعي خلال فترة النهار بدلًا من استخدام الإضاءة الكهربائية كلما أمكن.

استخدام لمبات LED لأنها موفرة للطاقة أكثر من اللمبات التقليدية، وتساعد في تقليل الاستهلاك.

إزالة شاحن الهاتف من الكهرباء بعد الانتهاء من الشحن لتجنب هدر الطاقة الكهربائية.

وفي ختام الفيديو، حرصت شخصية بكار على توجيه رسالة مهمة للأهالي والمواطنين، حيث قال:"ابعت الفيديو لأهلك وكل اللي تعرفهم عشان يشاركوا في حملة ترشيد الكهرباء، ولو وفرنا كلنا في الكهرباء هنحافظ على الطاقة لبلدنا.