نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: إيران استخدمت جزيرة خرج لحجب ممرات الشحن في هرمز

أعلن نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن في هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها تتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في المنطقة، مجددة إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وقالت حماس في بيان لها : إن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب، ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا، ونثمن كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وأضافت حماس: في الوقت الذي تؤكد الحركة فيه على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، ندعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار.

وختمت : ندعو كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها.







