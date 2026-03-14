خالد صلاح: ضياء رشوان يمتلك خبرة تؤهله لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي

أعرب الاعلامي خالد صلاح، عن ترحيبه بتولي الكاتب الصحفي ضياء رشوان منصب وزير الإعلام، مؤكدًا أن وجود وزير للإعلام كان أمرًا غائبًا منذ فترة طويلة، والمرحلة الحالية تحتاج إلى دور تنسيقي واستراتيجي لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي في مصر.

وقال خالد صلاح، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إن ضياء رشوان يمتلك خبرة كبيرة في المجال الإعلامي والصحفي، خاصة أنه شغل منصب نقيب الصحفيين من قبل، ما يجعله على دراية بطبيعة المشكلات التي يواجهها الإعلام المصري، موضحًا أن البعض قد يتساءل عن دور وزير الإعلام في ظل وجود عدد من المؤسسات الإعلامية الدستورية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وشدد خالد صلاح على أن هذه المؤسسات تقوم بدور مهم، لكنها تحتاج إلى تنسيق أكبر فيما بينها، مشيرًا إلى أن دور وزير الإعلام يمكن أن يكون استراتيجيًا أكثر منه تنفيذيًا، لافتًا إلى أن الوزير يمكنه العمل على ربط المؤسسات المختلفة وتنسيق الجهود بينها، بما يسهم في حل العديد من المشكلات المتراكمة في القطاع الإعلامي.