ثابت بدون تغيير.. الذهب عيار 18 يسجل 6351 جنيهًا اليوم

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب اليوم الأحد داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم منذ آخر اغلاق له أمس على مستوى الصاغة المختلفة.

وحافظ سعر الذهب على استقراره الحذر داخل محلات الصاغة المختلفة بعد خسائر متكررة على مدار 3 أيام سابقة؛ وسط ترقب من المتابعين.

تداوات الذهب

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 70 جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس؛ ليصل بذلك مجمل ما خسره نحو 130 جنيهًا خلال يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7410 جنيهات.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 8468 جنيهات للشراء و8411 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5021 دولارًأ للشراء و 2019 دولارًا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

في المقابل، حدّت المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، إذ تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس.