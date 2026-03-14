برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تجدد الثقة بقدرة الدولة على مواجهة التحديات

أشاد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بدار القوات الجوية، مؤكداً أن الكلمة حملت رسائل صريحة ومباشرة للشعب المصري حول طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يفرضه ذلك من تحديات على الدولة المصرية.

وأوضح مرجان ، في تصريح صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس اتسم بدرجة عالية من الشفافية والمصارحة مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم نتيجة الصراعات الإقليمية، لافتاً إلى أن الرئيس حرص على وضع المواطنين أمام صورة واضحة للواقع الاقتصادي وتأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري، مؤكداً أن الدولة تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف محمود مرجان. أن حديث الرئيس عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تعرضت له مصر من تحديات منذ عام 2020 يعكس حجم الأعباء التي تحملتها الدولة خلال السنوات الماضية، في ظل أزمات دولية متلاحقة أثرت على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

وأكد نائب الجيزة. أن توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة تعزيز الشفافية وشرح الحقائق للمواطنين تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، مشدداً على أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل الضمانة الأساسية لعبور المرحلة الراهنة.

كما لفت النائب محمود مرجان. إلى أن الرسائل المتعلقة بضرورة التكاتف الوطني والحفاظ على استقرار الدولة جاءت في توقيت مهم، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وأزمات متلاحقة، مؤكداً أن وعي الشعب المصري كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة.