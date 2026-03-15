نشأت الديهي يُحذر من محاولات الوقيعة بين مصر ودول الخليج

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من محاولة الوقيعة بين الدولة المصرية وبين دول الخليج في ظل الحرب الحالية والهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "إحنا نحذر من تسميم الأجواء إحنا في حالة صعبة وفي وضع استثنائي وننبه إلى المغرضين الموجودين الذين يقوموا مقام الشيطان".

وأضاف "أنا أحذر مما يحدث وأدعو كل العقلاء ألا ينساقوا وراء شائعات مغرضة لأن ما بين الحكام لا يُعرض كله، والرئيس السيسي أكد على وقوف مصر الدولة والحكومة والإدارة الحاكمة والشعب المصري مع الأشقاء العرب في دول الخليج دون قيد أو شرط أو تفسير أو تبرير".

وتابع " نرفض رفضا قاطعا أي هجوم على أي دولة عربية مهما كان السبب والتبرير ومهما كان من يقوم بهذا الهجوم ونحن ضد الضربات الإيرانية على دول الخليج ونحن نقف ضد هذا الإعصار ونحن نحاول مع جميع الأطراف سواء الإدارة الأمريكية أو إيران لأن ما يحدث تداعياته خطيرة".