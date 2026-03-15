بالأسماء .. الصحة تغلق 19 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم ومدينة بدر

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 19 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة القاهرة، لمزاولة النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز المخالفة، بواقع 16 مركزاً بمنطقة المقطم و3 مراكز بمدينة بدر.

 أسماء المرامز المُغلقة 

وشملت مراكز المقطم:
    •    أجياد (هاف واى)
    •    الخطوة الأولى (هاف واى)
    •    الحرية (ديتوكس)
    •    الجيل الجديد (هاف واى)
    •    الأوائل (هاف واى)
    •    قوة الإرادة (هاف واى)
    •    البركة (ديتوكس)
    •    لايف (ديتوكس)
    •    بداية (ديتوكس)
    •    نيو لايف (ديتوكس)
    •    التغيير (هاف واى)
    •    دار النقاهة (ديتوكس)
    •    الثقة (ديتوكس)
    •    الأصيل (هاف واى)
    •    النسور (هاف واى)
    •    الأمل (هاف واى)

أما مراكز مدينة بدر فهي:
    •    وعد
    •    الاختيار
    •    دار البداية

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية بجميع المحافظات، مشيراً إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى والتجهيزات، عدم وجود سجلات منتظمة، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية إلى مخالفة هذه المراكز لقانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، وافتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطراً جسيمًا على النزلاء.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت قبل التعامل معها، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

