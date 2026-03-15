برلماني: القيادة السياسية تدير التحديات الإقليمية بحكمة.. ومصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

أكد النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت قدرتها على إدارة الملفات المعقدة والتحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة غير مسبوقة من الاضطرابات والتوترات.

وقال مدكور، في بيان له، إن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسخ معادلة واضحة تقوم على الحفاظ على الأمن القومي بالتوازي مع مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وهو ما انعكس في حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد مقارنة بما تشهده العديد من دول المنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق من تطوير شامل في قدرات القوات المسلحة المصرية، سواء على مستوى التسليح أو التدريب أو التكنولوجيا العسكرية، يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى حماية حدود الدولة وصون مقدراتها، مؤكدًا أن قوة الجيش المصري تمثل صمام أمان حقيقي للدولة وللمنطقة بأكملها.

وأشار مدكور إلى أن القيادة السياسية تعاملت مع الأزمات الإقليمية والدولية بقدر كبير من التوازن والحكمة، وهو ما عزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ورسخ دورها كطرف رئيسي في دعم الاستقرار واحتواء الصراعات في محيطها الإقليمي.

وأضاف أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى وإصلاحات اقتصادية يعكس إصرار الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي تمر بها المنطقة، ويقف داعمًا للدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة أي مخاطر، مشددًا على أن وحدة الصف الوطني تعد الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

واختتم مدكور بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والعمل الوطني، للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي تليق بتاريخ مصر ومكانتها.