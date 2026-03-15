القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأرجيلة والأسلحة البيضاء بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة دسوق ، بين كل من طرف أول:(مالك مقهى – 3 عمال بذات المقهى) طرف ثان: (شخصين) بسبب خلاف حول أولوية المرور أثناء قيادة أحد أفراد الطرف الثانى دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبرفقته الآخر وملامستهما أحد أفراد الطرف الأول ، مما أدى لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بإستخدام (أسلحة بيضاء وعدد من الأرجيلات) دون حدوث إصابات .

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض – 4 أرجيلة) المستخدمين فى التعدى وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات لذات السبب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





