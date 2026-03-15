بالإنفوجراف.. تعرف على تفاصيل مشروعات الرخص الذهبية الجديدة

نشرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية علي صحفتها الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفراجراف عن تفاصيل مشروعات الرخص الذهبية الجديدة البالغة عددهم 8 مشروعات بتكاليف إستثمارية بلغت 1.2 مليار دولار و16 مليار جنيه.

وقام أمس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار ، بتسليم 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الثمانية الحاصلة علي الرخص الذهبية هي : (ماك لتصنيع وسائل النقل – ميدلوج – المصرية للصودا – العلمين لمنتجات السيليكون – مصدر أي بي إتش – ديلي إيجيبت – كينجدوم للكتان- الأمير المصرية).

وأوضح الإنفوجراف القطاعات الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل التى توافر تلك المشروعات، وجاء كالتالي:

1-مصنع سيارات بإستثمارات 6.35 مليار جنيه

2-ميناء جاف بإستثمارات 115.4 مليون دولار

3-مصنع لإنتاج الصودا بإستثمارات 680 مليون دولار

4-مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون بإستثمارات 172 مليون دولار

5-مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بإستثمارات 207.5 مليون دولار

6-مصنع أدوات ومعدات مكتبية بإستثمارات 8.7 مليار جنيه

7-مصنع غزل ونسيج صيني بإستثمارات 58 مليون دولار

8-مصنع أغذية بإستثمارات مليار جنيه