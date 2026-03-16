متحف شرم الشيخ يطلق ثاني فعاليات الكامب الشتوي بحصص متحفية

اطلق متحف شرم الشيخ، ثاني فعاليات الكامب الشتوي ٢ بحصص المتحفية، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين المتعة والمعرفة.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن تضمنت الكامب الحصة أنشطة تطبيقية عززت الفهم والملاحظة والتفكير، حيث تفاعل المشاركون من خلال أسئلة تحفيزية ومهام عملية تُنمّي مهارات التحليل والاكتشاف.



قام متحف شرم الشيخ بعمل ورشه لذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون باختلاف" داخل أحد المدارس الإبتدائية تحت عنوان “القط في مصر القديمه:الرمز والزخرفه” تناولت الورشه قيمة القط في الحضارة المصرية القديمة مع ربط المحتوي بسيناريو العرض المتحفي ومقتنياته.



وتضمنت الورشة نشاطا تطبيقيا تمثل في رسم قطة بخطوط بسيطة علي ورق البردي وتلوينها بزخارف متكررة في تجربة الفنية تفاعلية هدفت إلي تعريف الأطفال بفكرة الرمزية في الفن المصري القديم .

ويواصل الكامب تقديم محتوى يجمع بين التعلم الممتع وتنمية المهارات، في إطار يؤمن بأن المتحف مساحة معرفة حية تصنع الفارق.

