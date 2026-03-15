100 مساهمة.. فيرنانديز يقترب من تحقيق رقم قياسي مع مانشستر يونايتد

اقترب برونو فرنانديز من تحطيم الرقم القياسي في صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عزز مانشستر يونايتد حظوظه في العودة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على أستون فيلا يوم الأحد.

وصنع فرنانديز هدفين من أهداف يونايتد ضد فيلا، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 16 تمريرة حاسمة. ويبلغ الرقم القياسي لموسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 20 تمريرة حاسمة، وهو مسجل باسم تيري هنري وكيفن دي بروين.

ويتبقى لفرنانديز، الذي وصل رصيده إلى 100 تمريرة حاسمة مع يونايتد، ثماني مباريات أخرى لتحطيم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والأهم بالنسبة ليونايتد هو تحقيق الفوز السابع في تسع مباريات تحت قيادة المدرب مايكل كاريك. ويحتل يونايتد المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن فيلا صاحب المركز الرابع.

فيرنانديز يُلهم مانشستر يونايتد



بفضل تمريرتين حاسمتين، حقق فيرنانديز رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا رقم ديفيد بيكهام البالغ 15 تمريرة حاسمة في موسم 1999-2000.

وقال: "إنه إنجاز كبير بالنسبة لي، لكن الإنجاز الأهم هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأولى".

يسير مانشستر يونايتد بخطى ثابتة نحو العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن البطولة الأوروبية الأهم للأندية لموسمين.

ضمنت الفرق الأربعة الأولى تأهلها، ومن المرجح أن تحجز الفرق الإنجليزية المركز الخامس بفضل أدائها في أوروبا هذا الموسم.