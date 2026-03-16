رفع 40 طن مخلفات وتمهيد الطرق في بيلا بكفر الشيخ| صور

تابعت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال حملات النظافة المكثفة التي نفذها جهاز النظافة بالمدينة والوحدات المحلية القروية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بعدد من قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع وتمهيد أكثر من 40 طنًا من المخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة من منطقة المركز الجديد بمدينة بيلا، في إطار خطة عمل تستهدف القضاء على بؤر تراكم القمامة وفتح الشوارع الرئيسية والفرعية أمام حركة المواطنين والمركبات.

بالتوازي مع ذلك، شهدت قرى المركز تحركات ميدانية واسعة قادها رؤساء الوحدات المحلية القروية، وذلك من خلال تنفيذ حملات نظافة مكثفة ورفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، إلى جانب تمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة البنية الخدمية داخل القرى.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بيلا أن ملف النظافة يمثل أولوية قصوى في العمل التنفيذي بالمركز، مشددة على استمرار الحملات اليومية ورفع أي معوقات تعطل حركة السير بالشوارع والميادين، بما يضمن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأوضحت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا خصصت الخط الساخن 0473605500 لتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مع سرعة التعامل معها على مدار الساعة.