سبيل .. رئيس مركز بلاط يشارك متطوعي حياة كريمة فى إفطار 10 آلاف صائم

شارك حامد الشيخ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، متطوعي مركز بلاط في تنفيذ مبادرة سبيل لإفطار 10 آلاف صائم بجميع قرى مركز بلاط وبعض قرى الداخلة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد رجائي منسق عام حياة كريمة بالمحافظة والدكتور بشندي شلبي منسق حياة كريمة .

تنفيذ مبادرة سبيل لإفطار 10 آلاف صائم

ووجه رئيس المركز الشكر لقيادات القرى على نجاح هذه المبادرة و تقديم الدعم الكامل خلال تنفيذ المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم لنجاحها وتقديم خدمة متميزة للمواطنين من أبناء المركز وفريق عمل المبادرة من متطوعين حياة كريمة من أبناء المركز وحثهم على مواصلة العمل لنجاح تنظيم هذه المبادرة.

رئيس مركز بلاط يشهد ختام فعاليات الأنشطه الرمضانية

وفى سياق آخر شارك حامد الشيخ.رئيس مركز ومدينة بلاط في ختام فعاليات الأنشطة الرمضانية الرياضية والثقافية وخفظة القرآن الكريم بمركز شباب بلاط بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز ومشاركة المهندس صابر أحمد مهدي رئيس مجلس الإدارة وأيمن ابو العيون مدير مركز شباب بلاط وعدد كبير من المشاركين من الشباب والمهنتمين بالرياضة بمدينة بلاط وقدامى اللاعبين وأولياء الأمور.

وقام رئيس المركز بتوزيع الهدايا والجوائز علي اللاعبين المشاركين من الأطفال والشباب وخفظة القرآن الكريم ووجه الشكر لإدارة الشباب والرياضة بمركز بلاط والقائمين على تنفيذ الفاعلية على أرض المركز