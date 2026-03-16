الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مع دخول الحر .. أطعمة لخفض حرارة الجسم أثناء الصيام

أطعمة لخفض حرارة الجسم بشكل طبيعي
أطعمة لخفض حرارة الجسم بشكل طبيعي
اسماء محمد

بدأت درجات الحرارة ترتفع فى الأيام الأخيرة مما يزيد من الشعور بالعطش والجفاف خاصة مع الصيام .

ووفقا لموقع pharmeasy نعرض لكم أطعمة لخفض حرارة الجسم بشكل طبيعي وتقلل من الشعور بالعطش في الصيام.

ماء جوز الهند أو السوبيا


أفضل مشروب خلال فصل الصيف ويتميز ماء جوز الهند بخصائصه المبردة التي تساعد على التخفيف من حرارة الصيف الشديدة، فهو غني بالإلكتروليتات التي تساعد على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته .

اللبن الرائب


يحتوي هذا المشروب الصحي على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية التي تُساعد على تبريد الجسم حتى في درجات الحرارة المرتفعة وشرب اللبن الرائب يومياً، أو مرتين في اليوم، يُساعد على تبريد الجسم  .

إلى جانب اللبن الرائب، وهو مشروب هندي تقليدي، يُعتقد أن الجلجيرا مفيد جدًا لتبريد الجسم ويُعد النعناع أحد مكونات الجلجيرا، والذي يُعتقد أنه يُعطي هذا التأثير المُبرّد.


الصبار


يُعرف الصبار بخصائصه المُبرّدة الطبيعية، إذ يُساعد على خفض حرارة الجسم داخليًا وخارجيًا ويُمكن وضع الجل على الجلد للاستفادة من تأثيره المُبرّد كما يُمكن مزج خلاصة جل الصبار مع الخيار أو النعناع للحصول على  مزيج ناعم، ثم شربه لتعزيز الشعور بالبرودة .

نعناع


يُعتبر النعناع من أكثر الأعشاب استهلاكًا في الهند  حيث يُضاف عادةً إلى الطعام أو الشراب للمساعدة في معادلة حرارة الجسم الزائدة وتنظيم درجة حرارته من خلال تأثيره المُبرّد كما يُمكن إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو اللبن المخيض أو ماء الليمون لمزيد من الفوائد ويُمكن أيضًا تحضير صلصة النعناع، ​​وهي من أشهر أنواع الصلصات في معظم البيوت الهندية .

بطيخ


إلى جانب المانجو، يُعدّ البطيخ من الفواكه الشائعة في الهند خلال فصل الصيف ويحتوي البطيخ عادةً على نسبة عالية من الماء تصل إلى 92%، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم وقد يُساهم تناوله بانتظام في تنظيم حرارة الجسم .

خيار


تمامًا مثل البطيخ، يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من الماء تصل إلى 95%. كما أنه غني بالألياف، مما يساعد على تخفيف الإمساك، وهي إحدى المشاكل الشائعة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجسم ولا يُستخدم الخيار بكثرة في السلطات فحسب، بل يُستخدم أيضًا في علاجات الوجه ولتهدئة العيون المتعبة. 

الفلفل الحار


يمكن للفلفل أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم. وفقًا لدراسة حديثة فإن الكابسيسين، المكون النشط الموجود في الفلفل الحار، يُنتج تأثيرًا مُبرِّدًا عن طريق إرسال إشارة إلى الدماغ تُشير إلى أن الجسم يُعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ويتعرق أكثر من المعتاد. 

ماء الليمون


أظهرت الأبحاث أن الليمون ، الغني بفيتامين سي، يُساعد على خفض درجة حرارة الجسم كما يُرطب الجسم ويُزوده بالأكسجين، مما يُحسّن مستويات الطاقة ويُشعرك بالانتعاش خلال فصل الصيف.

لتحضير عصير الليمون، اعصر نصف ليمونة، أضف رشة ملح ونصف ملعقة صغيرة من السكر (حسب الرغبة)، واخلطه بالماء البارد وتُعدّ هذه المكونات بمثابة إلكتروليت طبيعي للجسم.

البصل


قد يكون الأمر مفاجئًا، لكن حتى البصل له تأثير تبريد طبيعي على الجسم فالبصل غني بالكيرسيتين، الذي قد يعمل كمضاد للحساسية، كما أنه مفيد للحماية من مشاكل مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس وهذا أحد الأسباب التي دفعت جداتنا إلى تحضير مزيج تقليدي من البصل والمانجو الأخضر خلال فصل الصيف.

 يمكنك تناول البصل نيئًا بإضافة الليمون وقليل من الملح، أو إضافته إلى السلطات والرايتا والسندويشات .

كرفس


يحتوي الكرفس على 90% من الماء وعناصر غذائية مهمة، مما يساعد على تبريد الجسم  في الصيف كما أنه غني بالصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك .

