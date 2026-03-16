الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة وراء كثرة التبول

اسماء محمد

يعد كثرة التبول عرض شائع يرتبط بالعديد من الحالات الصحية وتختلف أسبابها تبعًا لعوامل مثل الجنس والعمر والمرحلة العمرية.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم أهم أسباب المعاناة من كثرة التبول.

 أمراض المسالك البولية والمثانة


قد يكون سبب كثرة التبول أيضاً بعض الحالات التي تؤثر على المسالك البولية ومن هذه الحالات:

التهاب المسالك البولية  
متلازمة فرط نشاط المثانة 
التهاب المثانة الخلالي (رغبة متكررة في التبول مع ألم في المثانة)  
سرطان المثانة (نادر).
سلس البول الناتج عن مشاكل عصبية
 

داء السكري


قد تعاني من كثرة التبول إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم. وهذا شائع لدى مرضى السكري غير المُسيطر عليه، لذا قد تكون كثرة التبول مؤشراً يدعوك إلى فحص مستوى السكر في دم .

 الحمل


أثناء الحمل، يزداد الضغط على المثانة، حيث يشغل الطفل مساحة أكبر، مما يؤدي إلى الشعور المتكرر بالحاجة إلى التبول.

 مشاكل البروستاتا


يتم الضغط على المثانة مع زيادة حجم البروستاتا، مما يؤدي إلى كثرة التبول .

اسباب أخرى


تشمل بعض الأسباب الأخرى لكثرة التبول ما يلي:

السكتة الدماغية 
التهاب المهبل 
ورم في الحوض 
استخدام أدوية مثل مدرات البول التي تسبب كثرة التبول 
العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض 
الإفراط في تناول  القهوة أو الكحول
المثانة العصبية
هبوط الأعضاء في منطقة الحوض عبر المهبل

أسباب كثرة التبول كثرة التبول أمراض المسالك البولية سرطان المثانة متلازمة فرط نشاط المثانة المثانة السكري مشاكل البروستاتا العلاج الإشعاعي السكتة الدماغية

