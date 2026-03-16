إنقاذ كاره .. نجم الاتحاد الليبي يخطف القلوب بلقطة إنسانية مؤثرة

شهدت ملاعب كرة القدم الليبية لقطة إنسانية مؤثرة خطفت الأنظار خلال إحدى مباريات نادي الاتحاد الليبي، بعدما أظهر اللاعب يوسف كاره روحًا رياضية عالية حين سارع لإنقاذ أحد زملائه من السقوط بشكل خطير على أرض الملعب، في مشهد انتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي داخل ليبيا وخارجها.

تصدرت هذه اللقطة، مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث ربطها المتابعون بلقطات أفلام الانمي ومشاهد كابتن ماجد، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار التريند ومشاركته من قبل العديد من النجوم والفنانين في ليبيا.

ماذا فعل يوسف كاره؟

خلال مباراة الاتحاد الليبي مع الأوليمبي، بدا أن أحد لاعبي الاتحاد فقد توازنه عقب التحام قوي، ما كاد أن يتسبب في سقوطه بطريقة قد تعرضه لإصابة خطيرة، إلا أن يوسف كاره كان الأسرع في رد الفعل، حيث اندفع نحوه وأمسكه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض، في لقطة إنسانية لاقت إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

وتلقى "كاره"، التحية من قبل الموجودين بالملعب من الفريقين ومن الجماهير بالخارج، خاصة وأن زميله بالفريق -الذي نجح في إنقاذه- كانت مسيرته الكروية ستنتهي حال سقوطه على الأرض.

وسرعان ما تحولت اللقطة إلى حديث الشارع الرياضي الليبي، حيث تداولها الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بسرعة بديهة كاره وحرصه على سلامة زميله قبل أي شيء آخر.

وبفضل هذا التصرف السريع، نجح نجم الاتحاد الليبي في خطف قلوب الجماهير، ليؤكد أن اللاعب الحقيقي لا يكتفي بالتألق داخل الملعب، بل من يظهر إنسانيته في اللحظات الحاسمة.

حالات إنقاذ شهيرة في الملاعب

لم تكن هذه المواقف الإنسانية غريبة على ملاعب كرة القدم، إذ شهدت السنوات الماضية عدة لقطات مشابهة في مختلف الدوريات العربية والعالمية، تؤكد أن الجانب الإنساني في اللعبة لا يقل أهمية عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

ومن أبرز تلك المواقف ما حدث في أوروبا عندما تعرض اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة لمنتخب منتخب الدنمارك في بطولة بطولة أمم أوروبا 2020، حيث سارع زملاؤه لتقديم المساعدة له وتشكيل دائرة حوله لحمايته أثناء تلقي الإسعافات، في مشهد إنساني مؤثر هز عالم كرة القدم.

وفي موقف مشابه لما فعله يوسف كاره، نجح لاعب نهضة بركان المغربي ياسين البحيري في إنقاذ لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا"، خلال إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2024.

خلال المباراة، دخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه "دونجا"، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقى فعله استحسانا كبيرا.