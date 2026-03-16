الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

إنقاذ كاره .. نجم الاتحاد الليبي يخطف القلوب بلقطة إنسانية مؤثرة

يوسف كاره
أحمد أيمن

شهدت ملاعب كرة القدم الليبية لقطة إنسانية مؤثرة خطفت الأنظار خلال إحدى مباريات نادي الاتحاد الليبي، بعدما أظهر اللاعب يوسف كاره روحًا رياضية عالية حين سارع لإنقاذ أحد زملائه من السقوط بشكل خطير على أرض الملعب، في مشهد انتشر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي داخل ليبيا وخارجها.

تصدرت هذه اللقطة، مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث ربطها المتابعون بلقطات أفلام الانمي ومشاهد كابتن ماجد، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار التريند ومشاركته من قبل العديد من النجوم والفنانين في ليبيا. 

ماذا فعل يوسف كاره؟

خلال مباراة الاتحاد الليبي مع الأوليمبي، بدا أن أحد لاعبي الاتحاد فقد توازنه عقب التحام قوي، ما كاد أن يتسبب في سقوطه بطريقة قد تعرضه لإصابة خطيرة، إلا أن يوسف كاره كان الأسرع في رد الفعل، حيث اندفع نحوه وأمسكه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض، في لقطة إنسانية لاقت إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

وتلقى "كاره"، التحية من قبل الموجودين بالملعب من الفريقين ومن الجماهير بالخارج، خاصة وأن زميله بالفريق -الذي نجح في إنقاذه- كانت مسيرته الكروية ستنتهي حال سقوطه على الأرض.

وسرعان ما تحولت اللقطة إلى حديث الشارع الرياضي الليبي، حيث تداولها الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بسرعة بديهة كاره وحرصه على سلامة زميله قبل أي شيء آخر. 

وبفضل هذا التصرف السريع، نجح نجم الاتحاد الليبي في خطف قلوب الجماهير، ليؤكد أن اللاعب الحقيقي لا يكتفي بالتألق داخل الملعب، بل من يظهر إنسانيته في اللحظات الحاسمة.

حالات إنقاذ شهيرة في الملاعب

لم تكن هذه المواقف الإنسانية غريبة على ملاعب كرة القدم، إذ شهدت السنوات الماضية عدة لقطات مشابهة في مختلف الدوريات العربية والعالمية، تؤكد أن الجانب الإنساني في اللعبة لا يقل أهمية عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

ومن أبرز تلك المواقف ما حدث في أوروبا عندما تعرض اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة لمنتخب منتخب الدنمارك في بطولة بطولة أمم أوروبا 2020، حيث سارع زملاؤه لتقديم المساعدة له وتشكيل دائرة حوله لحمايته أثناء تلقي الإسعافات، في مشهد إنساني مؤثر هز عالم كرة القدم.

وفي موقف مشابه لما فعله يوسف كاره، نجح لاعب نهضة بركان المغربي ياسين البحيري في إنقاذ لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا"، خلال إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2024.

خلال المباراة، دخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه "دونجا"، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقى فعله استحسانا كبيرا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة يحذر من "عصابات الزكاة".. ويؤكد: الرقمنة تمنع التلاعب بأموال المتبرعين

ميار الببلاوي تبكي

ميار الببلاوي تبكي على الهواء لهذا السبب .. فيديو

ساعة الفطار

ساعة الفطار | هدايا وابتسامات.. كيف يصنع الاهتمام اليومي فرقًا في حياة كبار السن؟

بالصور

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

المزيد