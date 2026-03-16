حسن وتد : الهدف الأساسي من خلق الإنس والجن عبادة الله

أكد الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن الأقوام الذين كذبوا رسلهم كانوا يصفون أنبياء الله بالسحر أو الجنون، وكأن كلماتهم متواطئة فيما بينهم، مشددًا على أن هذا التواطؤ لم يكن توصية من بعضهم لبعض، وإنما تعبير عن رفضهم للحق والكفر برسالة الله.

وقال خلال تقديم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة "صدى البلد" إن القرآن يوضح الهدف الأساسي من خلق الجن والإنس، وهو العبادة الحقيقية لله، حيث يجب أن تكون كل حركة في حياة المسلم وفق شرع الله وابتغاءً لوجهه، بعيدًا عن أي تعارض مع الدين.

وأضاف أن سورة الطور تبدأ بقسم من الله تعالى، مؤكدة وقوع العذاب الإلهي على المجرمين والمشركين، مضيفًا أن الآيات تحذر من مصير الكافرين وتبين الجزاء العظيم للمتقين: "إن المتقين في جنات ونعيم".

وأوضح أن الهدف من هذه الآيات هو توجيه الإنسان للتفكر في معاني الرسالة القرآنية، والتحذير من مصير الأقوام الظالمة، وتعزيز الالتزام بالعبادة والطاعة لله كغاية أساسية في الحياة.

