قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية العراقي يوجه بالتواجد الميداني وتشديد الإجراءات الوقائية
برلماني: سيناريوهات الحكومة للطاقة تضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي
العراق.. مقتل وإصابة 15 من الحشد الشعبي في الأنبار
ثابت ومتحركش من سنة .. الدواء تنفي زيادة أسعار الأنسولين
ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان
الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا
الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل
أزمات متزامنة ترفع تكلفة الطيران في الولايات المتحدة وتربك حركة الملايين
الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي
أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: كلمة الرئيس في احتفال ليلة القدر ترسخ مكانة مصر الدينية

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف المصرية بليلة ليلة القدر حملت العديد من الدلالات المهمة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز قيم الدين الصحيح وبناء الإنسان، بالتوازي مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأوضح فرحات أن حديث الرئيس عن الاهتمام بالقرآن الكريم وتشجيع حفظه وتلاوته يعكس إدراك القيادة السياسية العميق لدور مصر التاريخي في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل، مشيرا إلى أن مصر كانت عبر عقود طويلة مركزاً رئيسياً لنشر علوم القرآن والتلاوة، وقدمت للعالم نماذج رائدة من القراء والعلماء الذين ساهموا في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في المجتمعات الإسلامية.

وأضاف أن الإشارة إلى مبادرات وبرامج اكتشاف المواهب في التلاوة والإنشاد الديني تمثل توجهاً مهماً لدعم القوة الثقافية والدينية لمصر، مؤكدا أن هذه المبادرات لا تعزز فقط الهوية الدينية للمجتمع، بل تسهم أيضاً في إبراز الدور الحضاري لمصر في محيطها العربي والإسلامي، وتؤكد استمرار ريادتها في المجال الديني والثقافي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن رسائل الرئيس في هذه المناسبة لم تقتصر على الجانب الديني فقط، بل امتدت لتؤكد أهمية العلم والعمل والإبداع باعتبارها الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر تقدما مشيرا إلى أن الربط بين الاهتمام بالقيم الدينية وبين تشجيع الابتكار والمعرفة يعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء إنسان واعٍ ومبدع قادر على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

و شدد فرحات على أن كلمة الرئيس حملت بعدا وطنيا مهما يتمثل في تعزيز روح الأمل والثقة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل الحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة التنمية قدماً.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج يجمع بين الحفاظ على الهوية والقيم الدينية الأصيلة وبين الانفتاح على العلم والتقدم، وهو ما يمثل جوهر مشروع بناء الجمهورية الجديدة مؤكدا أن الاحتفاء بليلة القدر في مصر يعكس مكانة هذه المناسبة في وجدان الشعب المصري، كما يعكس حرص الدولة على ترسيخ القيم الروحية والإنسانية التي تمثل أساس التماسك المجتمعي، وتدعم مسيرة البناء والاستقرار في الحاضر والمستقبل.

دولة التلاوة ليلة القدر البرلان المؤتمر حزب المؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

ترشيحاتنا

رسائل حاسمة من القاهرة | مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دول الخليج في مواجهة التصعيد.. خبير يوضح

قناة السويس

خبير سياسي: تحويل مسارات السفن إلى رأس الرجاء الصالح يهدد إيرادات قناة السويس بمليارات الدولارات

فتاوى

فتاوى| هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟.. الإفتاء تجيب.. زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين فى بطن أمه؟.. كيف نفوز بليلة القدر؟.. اتبع هذه الخطوات لـ تغتنمها

بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

فيديو

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد