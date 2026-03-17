مجدي عبدالغفار: الخوف من الله في الدنيا سبب للنجاة في الآخرة

قال الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن الآيات القرآنية تتناول تفاصيل النعيم في الجنة وأهمية الخوف من الله في الدنيا كوسيلة للنجاة في الآخرة.

وأضاف خلال تقديم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة "صدى البلد" أن قوله تعالى: "وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ" يشير إلى الملكية الخاصة للمؤمنين في الجنة، حيث تم تهيئة كل شيء لهم كأنهم "لؤلؤ مكنون"، مشيرًا إلى تفاعلهم مع بعضهم بعضًا وتذكرهم لحظة خوفهم من الله في حياتهم الدنيا، مما كان سببًا في نجاتهم من عذاب الله.

وأوضح أن الآيات تحث على تذكير الناس بالترغيب والترهيب، إذ يجب تذكير المؤمنين بالوعد والوعيد على حد سواء، لما فيه من تحفيزهم على الطاعة والابتعاد عن المعاصي.

وأكد الدكتور مجدي عبدالغفار أن التفكر في هذه الآيات يعمّق فهم المؤمن للآخرة ويزيد ارتباطه بالعبادة، ويبرز أهمية الجمع بين الخوف والرجاء في حياة المسلم لتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.