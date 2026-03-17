إنفيديا تتوقع تريليون دولار إيرادات من الرقائق حتى عام 2027

تتوقع شركة "إنفيديا"، الرائدة في مجال الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تحقيق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار من رقائق "بلاكويل" و"روبين" حتى نهاية عام 2027.

وكانت الشركة قد توقعت سابقاً أن تصل مبيعات هذه الرقائق إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. أما التوقعات الأخيرة، التي أعلنها الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ خلال فعالية للشركة، فتمتد لتشمل فترة أطول.

يؤكد هذا التوقع حجم أعمال شركة إنفيديا، التي شهدت نمواً هائلاً بفضل الطلب المتزايد على الرقائق التي تُطوّر وتُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي. إلا أن الرقم التراكمي لا يُشير إلى تسارع كبير في نمو المبيعات. بعد ارتفاعها الأولي بنسبة 4.8%، سرعان ما تراجعت أسهم الشركة يوم الاثنين. اقرأ أيضاً: "إنفيديا" تستثمر ملياري دولار في "نيبيوس" المتخصصة بمراكز البيانات إنفاق هائل على الرقائق أدى الإنفاق الهائل على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى تحويل إنفيديا إلى الشركة الأغلى قيمة في العالم، لكن المستثمرين يسعون إلى مزيد من الأدلة التي تُؤكد استمرار نمو السوق على المسار الصحيح، كما تواجه إنفيديا منافسةً متزايدةً من شركات منافسة مثل "أدفانسد مايكرو ديفايسز"، بالإضافة إلى عملائها الذين يُحاولون إنتاج رقائق خاصة بهم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وقد سارعت الشركة في تطوير تقنياتها خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى إنفيديا إلى استبدال خط إنتاجها بالكامل سنوياً مع إضافة مكونات جديدة.