أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17-2-2026

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا في أسواق الذهب داخل المملكة، حيث يحرص المتابعون على معرفة أحدث الأسعار لمختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا.



أسعار الذهب اليوم في السعودية:

عيار 24: 602.00 ريال

عيار 22: 551.75 ريال

عيار 21: 526.75 ريال

عيار 18: 451.50 ريال

الجنيه الذهب: 4,214.25 ريال

الأونصة بالريال: 18,725.75 ريال

الأونصة بالدولار: 4,993.51 دولار



وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 51,170.00 ريالا سعوديا.