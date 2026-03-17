وزير الدفاع الكوري الجنوبي: لا تغيير في الأصول العسكرية الأمريكية

أكد وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، أن الأصول العسكرية الأمريكية الرئيسية المتمركزة في البلاد لن تتغير، مشدداً على استمرار القوة المشتركة للردع الدفاعي بين سيئول وواشنطن وعدم تأثر الترتيبات الدفاعية الحالية بأي تغييرات.

موافقة البرلمان شرط أساسي

وأوضح الوزير، أن أي قرار بإرسال قطع حربية إلى مضيق هرمز لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان الكوري الجنوبي، بما يعكس الالتزام بالقوانين الوطنية والرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية الخارجية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات تؤثر على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي يمر عبره نحو 20٪ من النفط العالمي، ما يجعل أي مشاركة عسكرية دولية موضوعًا حساسًا يتطلب دراسة دقيقة.