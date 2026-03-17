بعد اختفائه 24 ساعة.. شاب يُنهي حياة صديقه بسوهاج وسقوط الجاني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعدما تحول اختفاء شاب لمدة 24 ساعة إلى جريمة قتل مروعة، كشفت تفاصيلها تحريات الأجهزة الأمنية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحقيق العدالة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بتغيب شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، في ظروف غامضة، ما أثار شكوك أسرته ودفعهم لتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات اختفاء الشاب، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، وبمعاونة الرائد محمد فهمي، معاون أول المباحث، والنقباء محمد عبد الناصر ومصطفى حباير، معاوني المباحث، للوقوف على حقيقة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أصدقاء المجني عليه؛ وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، حيث استدرج المتهم صديقه إلى مكان ناءٍ بدائرة المركز، ودار بينهما نقاش حاد تطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة له باستخدام سلاح أبيض “سكين”؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء معالم جريمته عقب ارتكابها، إلا أن جهود فريق البحث أسفرت عن كشف غموض الواقعة في وقت قياسي، حيث تم تحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.