اقتصاد

"M squared" توقع عقدًا بقيمة مليار جنيه مع "REDCON Construction" للإنشاءات لتنفيذ أخر جزء من المرحلة الأولي في مشروع "مصيف رأس الحكمة"

فريق ام سكودر

أعلنت "M squared"، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، عن إسناد عقد بقيمة مليار جنيه لشركة "REDCON Construction" للإنشاءات؛ لتنفيذ إنشاءات وتشطيبات 59 مبنىً سكنياً في أخر جزء في المرحلة الأولى من مشروع "مصيف رأس الحكمة”، حيث يأتي هذا العقد في إطار خطط "M squared" لتسريع معدلات التنفيذ بمشروعها في الساحل الشمالي.

ويتضمن نطاق الأعمال الإنشائية في العقد إقامة 376 وحدة، تشمل 7 مبانٍ تضم وحدات "لاجون تاون هاوس"، و7 مبانٍ أخرى لوحدات "لاجون توين هاوس"، إلى جانب 45 مبنى تضم "شاليهات اللاجون". وتصل المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال الإنشائية إلى 18 شهرًا.

كما يمثل هذا العقد التعاون الأول بين شركة "M squared"، الذراع العقارية لمجموعة إنترو القابضة للاستثمار، وشركة "REDCON Construction" للإنشاءات، الشريك الإنشائي الرئيسي لمشروع مصيف رأس الحكمة.

يأتي هذا التعاقد في إطار سلسلة الأنشطة التي يشهدها مشروع "مصيف رأس الحكمة” على مستوى الإنشاءات وعمليات التسليم. ففي سبتمبر 2025، بلغت نسبة الوحدات التي تم تسليمها قبل مواعيدها بفترة من 6 إلى 12 شهراً نحو 65% من إجمالي الوحدات المقرر تسليمها في نفس العام. وهو ما يؤكد توجه "M squared" لأن يكون مشروع "مصيف رأس الحكمة” وجهة ساحلية قائمة بالفعل وتعمل بكامل قدراتها على مدار العام، وليس مجرد مشروع ساحلي موسمي يحتاج بعد تسليمه لسنوات حتى ينبض بالحركة والحياة.

كما يضم المشروع أيضًا مجموعة من منشآت الضيافة والتجزئة والعناية بالصحة ومنافذ الأغذية والمشروبات، بما يعزز جاهزيته للاستخدام من أول يوم.

وتعليقًا على توقيع العقد مع "REDCON construction" للإنشاءات، قال كريم ملش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "M squared": "تعتمد المشروعات القوية على شراكات قوية، وبالتالي تقوم علاقتنا مع شركة REDCON Construction على فهم مشترك لما يتطلبه تنفيذ المشاريع على نطاق واسع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتنسيق. بالنسبة لنا، يمثل هذا العقد مجرد بداية لشراكة طويلة الأمد، فأهم ما نهتم به في كل شراكة جديدة هو العمل مع شركاء يتعاملون مع التنفيذ الإنشائي بنفس مستوى الانضباط والرؤية طويلة المدى التي نعتمدها في تطوير مشاريعنا."

في الوقت نفسه، يرتبط هذا التعاقد بإحدى فئات المنتجات العقارية البارزة في إطار استراتيجية مشروع "مصيف" رأس الحكمة، حيث تمثل شاليهات "اللاجون" جزءًا من المزيج السكني المتميز بالمشروع، إلى جانب منتجات أخرى مثل شاليهات متدرجة بإطلالة علي البحر وفيلات "لاجون". وبموجب هذا العقد، يتم تحويل جزءًا من هذه المنتجات السكنية المطلة على "اللاجون" لمجموعة من المنتجات العقارية واضحة المعالم، من حيث القيمة والنطاق والجدول الزمني.

من جانبه، قال عمر الجمال، المدير العام والعضو المنتدب لشركة "REDCON Construction " للإنشاءات: "الشراكات عالية القيمة لأي شركة مقاولات هي التي تتسم بوضوح الرؤية والتوافق مع المطور في أسلوب التنفيذ والتعاون الوثيق. ومن هذا المنطلق، يتيح لنا العمل مع (M squared) البدء على الفور في تنفيذ الإنشاءات، والتنسيق الكامل في كافة مراحل الهندسة والإنشاءات والتشطيبات، بما يضمن ترجمة رؤية (M squared) بدقة لمنتجات عقارية فائقة الجودة على أرض الواقع، كما إننا ننظر لهذه الاتفاقية باعتبارها نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل يتيح لنا الاستمرار في العمل مع (M squared) بنفس المستوى من التنسيق مع تقدم إنشاءات وتشطيبات المشروع."

يضيف هذا العقد بُعدًا جديدًا لنموذج التطوير الذي تنفذه "M squared" في مشروع مصيف رأس الحكمة، والذي يرتكز على تمكين العملاء من المعيشة منذ اليوم الأول، وإتاحة كافة الخدمات التشغيلية، وإطالة الموسم الصيفي في الساحل الشمالي. وحاليًا يضم المشروع عددًا من المنافذ التجارية، ومنشآت العناية بالصحة، ومنشآت الضيافة، إلى جانب شراكات متنوعة في إدارة الأصول، والتشطيبات، وأعمال اللاجون، والخدمات المرتبطة بأسلوب الحياة.

