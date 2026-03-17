رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور القمص سيرافيم وديع، وكيل المطرانية، وبولا جورجي، مدير العلاقات العامة بمطرانية المنصورة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه اللقاءات المتجددة في المناسبات الدينية تجسد قيم التآخي والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد، في ظل ما تنعم به مصر من أمن واستقرار، في ظل قيادة سياسية حكيمة تسعى دائمًا إلى ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.

كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم وترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على الإسهام الفاعل في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتجديد معاني المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

وأعرب نيافة الأنبا أكسيوس عن خالص تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بجامعة المنصورة، وحرصه على استمرار هذه الزيارات التي تعكس روح الود والتقدير المتبادل، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب ما تقدمه من خدمات طبية متميزة تسهم في خدمة أبناء محافظة الدقهلية ومحافظات إقليم الدلتا.

وتبادل الجانبان التهاني والتمنيات بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء .