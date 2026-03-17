مجموعة مصر.. نيوزيلندا تؤكد استعدادها لمواجهة إيران في أمريكا رغم تهديدات النقل

أكد دارين بيزلي، مدرب منتخب نيوزيلندا، أن الفريق يواصل التحضير لمباراته الأولى ضد إيران في كأس العالم 2026، والمقررة ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا بلجيكا ومصر، والمقرر انطلاقها يوم 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال بيزلي إن الفريق يستعد كما لو كانت المباراة ستقام، مع استعداد لتعديل الخطط حال تغير مشاركة إيران، موضحًا أن أي قرارات نهائية ستُتخذ على مستوى المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ما أثار مخاوف حول مشاركة المنتخب الإيراني، خاصة بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي حول سلامة اللاعبين إذا أُقيمت المباريات داخل الولايات المتحدة.

يُذكر أن نيوزيلندا كانت ستواجه إيران يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، لكن الوضع الراهن يثير شكوكًا حول إمكانية إقامة المباراة في مكانها المقرر.