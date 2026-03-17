سطو مسلح على منزل المغربي نيل العيناوي لاعب روما في إيطاليا

تعرض منزل اللاعب المغربي نيل العيناوي، محترف نادي روما، لعملية سطو مسلح فجر اليوم، الثلاثاء، في منطقة كاستل فوسانو بالعاصمة الإيطالية.

ووفقًا لوكالة "أنسا"، اقتحمت عصابة مكونة من ستة ملثمين يرتدون ملابس سوداء ومسلحين ببنادق، منزل العيناوي حوالي الساعة الثالثة صباحًا، بعد كسر شبكة إحدى نوافذ غرفة المعيشة.

وحسب المصدر، احتجز الجناة العيناوي وأفراد أسرته، بما في ذلك والدته وشقيقه وشريكته، داخل إحدى الغرف قبل أن يقوموا بسرقة عدد من المقتنيات الثمينة، تضمنت مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 10 آلاف يورو.

كما تضمنت ساعة "رولكس" فاخرة، وعدد من حقائب اليد الراقية، ثم لاذوا بالفرار.

وفي أعقاب الحادث، باشرت السلطات الأمنية في روما التحقيق، وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات الحادث.