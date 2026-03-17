المنتخب المغربي يعلن استعداداته للمواجهتين الوديتين أمام الإكوادور وباراجواي

يستعد المنتخب المغربي الوطني لخوض مباراتين وديتين مرتقبتين ضمن تحضيراته للفترة المقبلة، حيث يواجه نظيره الإكوادوري يوم الجمعة 27 مارس بمدينة مدريد الإسبانية، قبل أن يلتقي منتخب باراجواي يوم 31 مارس بمدينة لانس الفرنسية.

وفي إطار التحضيرات، أعلن المدرب محمد وهبي عن تنظيم مؤتمر صحفي ظهر الخميس المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم، سيتم خلاله الإعلان عن قائمة اللاعبين المستدعاة للمشاركة في المباراتين الوديتين، في خطوة مهمة تهدف إلى تجهيز المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتركز خطة الجهاز الفني على متابعة مستوى اللاعبين المحليين والمحترفين على حد سواء، مع التأكيد على انسجام الفريق وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي سيعتمدها المدرب خلال المباراتين، لضمان تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب.

وفي سياق دعم الطاقم الفني، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعيين الدولي السابق يوسف حجي كمدرب مساعد ثانٍ للمنتخب الوطني الأول، ليعمل إلى جانب المساعد الأول البرتغالي جواو ساكرامنتو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخبرة الفنية، وتطوير الجانب التكتيكي للفريق قبل المباريات الودية.