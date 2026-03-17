يوفنتوس يقرر استمرار سباليتي لموسم جديد مع خيار التمديد

حسم نادي يوفنتوس موقفه بشأن استمرار الإيطالي لوتشانو سباليتي كمدرب للفريق في الموسم المقبل، بعد أن اقترب الطرفان من الاتفاق على تجديد العقد.

وينتهي عقد سباليتي مع "السيدة العجوز" في يونيو 2026، لكن الصحفي روميو أجريستي كشف أن التجديد سيكون لموسم إضافي حتى يونيو 2027، مع إمكانية تمديده موسمًا آخر حتى 2028 وفقًا لتوافق الطرفين.

ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه يوفنتوس لتعزيز استقراره الفني، بينما يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن كومو صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.