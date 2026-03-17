أسعار البقوليات والسمن والزيوت بأسواق الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق الحبوب والسمن والزيوت بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حالة من النشاط الملحوظ في حركة البيع والشراء، تزامنًا مع زيادة الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، وفي مقدمتها الزيوت والسكر والسمن والحبوب.

ويحرص المواطنون على متابعة تغيرات الأسعار بشكل مستمر، في ظل عوامل متعددة تؤثر على السوق، من بينها التغيرات المناخية الموسمية، وتكاليف النقل، وتذبذب الإنتاج الزراعي، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية بدرجات متفاوتة من وقت لآخر.

وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد عن أحدث قائمة أسعار السلع الأساسية المتداولة بالأسواق المحلية، والتي تشمل مجموعة من أبرز المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وسجلت أسعار الزيوت تفاوتًا ملحوظًا بحسب النوع والحجم، حيث تراوحت أسعار زجاجات الزيت بين 67 و115 جنيهًا، فيما جاءت أسعار السكر ما بين 25 و45 جنيهًا للكيلو، وسط استقرار نسبي في المعروض.

أما السمن، فقد شهدت اختلافًا كبيرًا في الأسعار وفقًا للجودة والمنشأ، حيث تراوح سعر الكيلو بين 85 و350 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الأرز ما بين 38 و45 جنيهًا للكيلو، مع توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بالحبوب، تراوح سعر كيلو الفول للتدميس بين 35 و50 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفول المدشوش ما بين 45 و60 جنيهًا، في حين جاءت أسعار الدقيق ما بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، وسجلت المكرونة أسعارًا تتراوح بين 35 و45 جنيهًا.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال هذه الفترة، مع توافر مخزون كافٍ من السلع الأساسية، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما ساهم في الحد من أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وفي ختام البيان، شددت الغرفة التجارية على استمرار جهودها في متابعة الأسواق بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويلبي احتياجات الأسر على مستوى المحافظة