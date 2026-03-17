ضبط 42 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمحمودية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز ومدينة المحمودية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري، في إطار تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن تحرير 42 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم تحرير 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من التسعيرة المقررة، بالإضافة لمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية وبدون ترخيص، وتحرير 9 محاضر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

كما تم ضبط مخالفتين للتصرف في كمية قدرها 15 شيكارة دقيق، وكذا تحرير 5 مخالفات أخرى متنوعة، وتحرير 13 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، والغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود سجل تفتيش.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على منظومة الدعم.