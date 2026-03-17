الثقافة تستكمل رحلتها في الفضاءات العامة بمعرض إلى اللقاء رمضان

في اطار استراتيجيتها لإستثمار المساحات العامة لنشر الثقافة، افتتحت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة معرضًا لرسوم الكاريكاتير بعنوان " إلى اللقاء رمضان… من قلب العاصمة الإدارية "، وذلك في إطار تعزيز حضور الفنون في مختلف الفضاءات العامة.

ينظم المعرض بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير ويضم أكثر من أربعين عملًا فنيًا في مجالي الكاريكاتير والبورتريه، ويشارك في المعرض نخبة من رواد ورسامي الكاريكاتير المعاصرين، من بينهم صلاح جاهين، ومصطفى حسين، وعبد العزيز تاج، إلى جانب أحمد عبد النعيم، أحمد علوي، أحمد قاعود، أحمد جعيصة، آمنة سعد، ثروت مرتضى، خالد صلاح، خضر حسن، دسوقي البغدادي، سمير عبد الغني، سعيد بدوي، شيماء الشافعي، عمر صديق، عمرو سليم، غادة مصطفى، فوزي مرسي، محمد الصباغ، مصطفى الشيخ، مصطفى سالم، وهدير يحيى.

وتعكس الأعمال المعروضة روح الاحتفاء بشهر رمضان المعظم بوصفه مناسبة إنسانية وثقافية جامعة، حيث مزج الفنانون بين الابتسامة الذكية والتعبير الإنساني الدافئ في لوحات تستلهم تفاصيل الحياة الرمضانية ومظاهر البهجة المرتبطة بها.

ويأتي هذا المعرض في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى إتاحة الفنون في مختلف الفضاءات العامة، وتعزيز حضورها في الحياة اليومية، بما يسهم في نشر الوعي الجمالي وترسيخ الهوية الثقافية المصرية. كما يهدف تنظيم المعرض داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى إضفاء بُعد ثقافي وفني على بيئة العمل، وتقديم خدمة ثقافية وتوعوية للعاملين بالمقر، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع الفنون البصرية في محيطهم اليومي، بما يعزز تقديرهم للإبداع الفني ويجعل الفن جزءًا حيًا من تفاصيل الحياة والعمل.

وفي هذا السياق، أعرب الفنان مصطفى الشيخ، رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة للجمعية من خلال تنظيم هذا المعرض، مؤكدًا أن إقامة معارض فنية في الفضاءات العامة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع دائرة التلقي وإتاحة الفنون لجمهور أكثر تنوعًا.

من جانبه، أوضح الفنان فوزي مرسي، قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير، أن هذا المعرض يمثل تظاهرة فنية وثقافية مميزة تعكس الدور الحيوي لفن الكاريكاتير في قراءة الواقع والتفاعل مع قضايا المجتمع بوعي نقدي ولغة بصرية مباشرة. وأشار إلى أن الكاريكاتير لا يقتصر على الابتسام فحسب، بل يعد وسيلة فنية مؤثرة لتوصيل الأفكار وتبسيط القضايا وإبراز التناقضات الاجتماعية بأسلوب إبداعي يجمع بين المتعة والتأمل.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة أسبوع بعد إجازة العيد، على أن يتم استبداله بعد ذلك بمعارض أخرى تُضفي على مقر الوزارة حيوية متجددة، وتسهم في تعزيز تفاعل العاملين مع مختلف أشكال الفنون.