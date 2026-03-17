عبدالغفار : الأكاديمية العربية منارة علمية دولية على أرض الإسكندرية

أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، أن الأكاديمية تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية وخبرات كوادرها في خدمة محافظة الإسكندرية، مشدداً على أن الأكاديمية تظل دائماً ظهيراً استشارياً لدعم المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الغفار اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في زيارته الرسمية الأولى لمقر الأكاديمية الرئيسي بمنطقة "أبي قير" منذ توليه مهام منصبه، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية بوصفها بيتاً للخبرة ومنارة علمية دولية.

وبحسب بيان الأكاديمية العربية عقد محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من عمداء الكليات وأسرة الأكاديمية، شهد نقاشاً مفتوحاً حول القضايا والمشروعات التي تهم الشارع السكندري، وآليات الاستفادة من الكوادر التقنية في دعم مشاريع التطوير الجارية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن عطية بالدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في دعم جهود التنمية، مؤكداً حرص المحافظة على فتح آفاق جديدة مع المؤسسات الأكاديمية الكبرى لتحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات الخدمية.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية شملت مركز القبة السماوية، حيث اطلع المحافظ على نماذج المحاكاة والمنظومات التكنولوجية الحديثة التي يضمها المقر الرئيسي للأكاديمية.