لسوء الأحوال الجوية .. السعودية تقصر صلاة عيد الفطر على الجوامع وتلغي الساحات

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية جديدة بشأن إقامة صلاة عيد الفطر ، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق في البلاد خلال الفترة الحالية. وقررت الجهات المختصة الاكتفاء بإقامة الصلاة داخل الجوامع والمساجد المغلقة، مع إلغاء إقامتها في المصليات المكشوفة التي تُستخدم عادةً في مثل هذه المناسبات.

ويأتي هذا القرار حرصًا على سلامة المصلين، خاصة مع التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية بالأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح المثيرة للأتربة، واحتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر على التجمعات الكبيرة في الأماكن المفتوحة.

وأكدت الجهات المسؤولة أن جميع الجوامع في مختلف مدن ومحافظات المملكة تم تجهيزها لاستقبال المصلين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على النظام العام، بما يتيح أداء الصلاة في أجواء آمنة ومناسبة.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتوجه إلى أقرب جامع لأداء الصلاة بدلًا من المصليات المكشوفة، مشددة على أهمية متابعة التحديثات المتعلقة بحالة الطقس، خاصة في ظل التغيرات المناخية السريعة التي قد تشهدها بعض المناطق.

ويُعد هذا القرار إجراءً احترازيًا معتادًا في مثل هذه الظروف، حيث تفضل الجهات المختصة تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، خصوصًا في المناسبات التي تشهد تجمعات كبيرة مثل صلاة العيد، التي يحرص على أدائها عدد كبير من المسلمين في الساحات المفتوحة.

وتشهد بعض مناطق المملكة خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتسم بنشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب توقعات بسقوط أمطار، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ هذا القرار لضمان سلامة الجميع.

ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على التوازن بين إقامة الشعائر الدينية والحفاظ على سلامة الأفراد، في ظل ظروف مناخية قد تشكل خطرًا على التجمعات في الأماكن المفتوحة، خاصة مع ازدياد التقلبات الجوية في المنطقة خلال هذه الفترة من العام.