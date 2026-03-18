نجل خيري رمضان: أسعى لدراسة علوم الحاسبات والعمل في أمن المعلومات



أكد وليد، نجل الإعلامي خيري رمضان، أن التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى المعلومات في الوقت الحالي أحدثا تغييرًا كبيرًا في طريقة تفكير الأجيال الجديدة، مقارنة بالماضي.



وأوضح "خيري" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة تن، أن وفرة المعلومات اليوم جعلت معايير التقييم والاهتمام تختلف، مشيرًا إلى أن المعلومة في السابق كانت أكثر قيمة، وهو ما كان ينعكس على طريقة تقديرها والاستفادة منها.



وكشف عن طموحه في الالتحاق بكلية علوم الحاسبات، والعمل مستقبلاً في مجال أمن المعلومات، باعتباره من المجالات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا في ظل التحول الرقمي.



وأضاف أنه تعلم من والده أن الحياة ليست "أبيض أو أسود"، بل تحتوي على مساحات متعددة من الاختيارات والاحتمالات.